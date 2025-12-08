Rubén Darío Torres

Nació el 18 de diciembre de 1976. Es contador público nacional y está casado con Lorena Arias, concejal de Ezeiza, municipio donde es militante de La Libertad Avanza. Responde políticamente al titular de LLA en la provincia, Sebastián Pareja.

En las elecciones 2025 se presentó como candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires (décimo noveno lugar) en la lista de La Libertad Avanza, que encabezó Diego Santilli.

Si bien no resultó electo en los comicios del 26 de octubre, al renunciar Santilli para asumir como ministro del Interior, este logró convertirse en diputado con mandato hasta 2029.