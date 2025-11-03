El dirigente libertario Rubén Torres, referente del partido de Ezeiza y hombre de confianza de Sebastián Pareja, asumirá una banca en la Cámara de Diputados en lugar de Diego Santilli, designado por el presidente Javier Milei como nuevo ministro del Interior.

Torres milita en La Libertad Avanza (LLA) desde sus inicios en el conurbano bonaerense y responde políticamente a Pablo López, jefe del espacio libertario en Ezeiza. Ambos forman parte del armado territorial que Pareja impulsó desde 2022 para consolidar la estructura bonaerense del proyecto mileísta.

Con su llegada al Congreso, Pareja consolida su influencia, ya que también ingresarán otros tres dirigentes alineados con él: Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro y Andrea Vera, hija del ex puntero peronista Ramón “Nene” Vera, quien se sumó a las filas libertarias en 2023.

En las elecciones del 26 de octubre, La Libertad Avanza obtuvo más del 41% de los votos y consiguió 17 bancas. Sin embargo, debido a la ley de paridad de género, Torres ingresará en lugar de Ana Tamagno, quien figuraba en la posición 18 de la lista.

En sus redes sociales, el futuro diputado suele manifestar apoyo a Javier Milei, Karina Milei y al propio Sebastián Pareja, tres de las figuras más influyentes del actual oficialismo.

El desembarco de Torres también representa una pérdida para el PRO, que cede otro lugar en Diputados tras la salida de Santilli. El partido fundado por Mauricio Macri ya había sufrido la partida de siete legisladores que responden a Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y futura senadora nacional.

Con la nueva composición, el bloque oficialista y sus aliados alcanzarán alrededor de 110 diputados, y se confirmó que Martín Menem continuará al frente de la Cámara, mientras Gabriel Bornoroni seguirá presidiendo el bloque de La Libertad Avanza.