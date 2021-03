Desde emprendedoras, comerciantes, hasta trabajadores de puestos que hasta hace unos años eran realizados unicamente por hombres, fueron las mujeres que prestaron su testimonio para que fueran visibilizados por los distritos en los que viven. A continuación conocé sus historias:

Eliana Díaz - Trabajadora del Área de Servicios de Rosales como barrendera

“Mientras vengo pedaleando hasta mi puesto de trabajo, siempre pienso en esto y tengo esa sensación de empoderamiento de la mujer, sintiendo que puedo hacer algo por el lugar donde vivo y hacerlo mejor”, asegura Díaz.

“Estoy orgullosa por el empoderamiento que tenemos al hacer estos trabajos que siempre para hombres, y sobre todo porque la mayoría somos mamás, y hemos trabajado amamantando”, sumó.

Lara Pizarro – Fundadora & CEO de Hexar (Tres de Febrero)

Lara creó Hexar, una empresa que trabaja junto a gobiernos, compañías, organismos e instituciones educativas para brindar las habilidades y conocimientos para cubrir las necesidades de sus clientes y usuarios.

“En el mundo del software y en las empresas TEC hay mucha presencia masculina tanto en el área de programación, o sea de las personas que desarrollan, como en los cargos gerenciales. Muchas veces me costó ganarme la confianza de los clientes: me daba cuenta que, a pesar de que era yo la que estaba llevando la conversación adelante, los clientes se dirigían a mi socio sólo porque es hombre”, reconoció.

Herminia Faini, licenciada en Seguridad e Higiene, hoy inspectora en la Armada Argentina en el ámbito del Arsenal Naval (Rosales)

Su trabajo es la inspección de superficies de casco, tanques, superestructura de buques para su posterior tratamiento anticorrosivo. Herminia se fue insertando en su profesión y de a poco fue ganando un lugar preponderante.

María de los Ángeles Sierra – Team Manager en Daniel Binda Studio Tattoo (Tres de Febrero)

Con una gran trayectoria dentro del mundo de los tatuajes, «Coqui» fue capaz de transformar, mejorar y potenciar el local que supervisa. “El mundo del tatuaje es súper machista. Ahora hay más mujeres pero 18 años atrás eran todos hombres y mi función de Team Manager en el estudio no estaba tan visto y los clientes se tuvieron que acostumbrar que una mujer dirija el negocio”, coincidió con sus colegas.

Flavia Barreras - Carnicera (Rosales)

Ttrabaja hace 5 años en una carnicería. Comenzó trabajando en el sector de limpieza y le dieron la posibilidad un día de atender en mostrador. Entusiasmada por la oportunidad, se capacitó y hoy no solo atiende al público cortando carnes y armando los pedidos de los clientes, sino que también desposta las medias reses.

Cecilia Kancepolsky de Loos – Creadora de Foto Boutique (Tres de Febrero)

Fundadora de una start-up que se dedica a la edición digital de fotografías corporativas, moda y generación de contenido para redes sociales y e-commerce, Cecilia se dedica a su emprendimiento desde 2017.

Respecto al contexto actual, la emprededora destacó: “Hay un enfoque nacional y global para brindar oportunidades a las mujeres. Sin embargo, el otro lado de la oportunidad es el desafío, depende de nosotras dar el primer paso, enviar un mail, hablar en una reunión de networking y dar valor y hacer conocer la calidad y excelencia que podemos aportar a cada proyecto, organización o emprendimiento”.

Liliana Panighetto – Presidente de Fe Publicidad (Tres de Febrero)

Empresaria dentro de la industria publicitaria, Liliana lleva adelante esta empresa que cuenta con 35 años de trayectoria y ofrece un servicio integral para cubrir las expectativas a sus clientes.

En este caso, Panighetto reconoce que “es un rubro manejado, en general, por hombres ya que la actividad principal es la utilización de maquinarias, herramientas, etc. Estos puestos hoy en día son ocupados por el sexo masculino”.

“En mi trayectoria como Directora y Presidente, en la vinculación con el personal, los clientes y los proveedores siempre me fui un par, nunca sentí que tenía que hacerme un lugar”, destacó..

“En Europa hay muchas mujeres que trabajan en dicho rubro y considero que podrían ser más prolijas y dedicadas. Falta sólo la escuela de oficio que, por supuesto, no tenemos en nuestro país”, continuó.

Carolina Pernarcic – Directora de Deper (Tres de Febrero)

Carolina está al frente de una empresa constructora que cuenta con una amplia trayectoria, que se remonta a 1946, y se dedica al desarrollo y comercialización de máquinas, equipos y herramientas para la construcción edilicia.

“El ámbito metalúrgico presenta muchas dificultades aún para el desarrollo de las mujeres, tanto en puestos de base como decisionales. Sin embargo, tras el ejercicio permanente de la actividad, termina siendo cuestión de tiempo que colegas, proveedores y clientes confíen en nosotras como agentes de decisión”, señaló la emprendedora.

Consultada sobre los consejos que le daría a las jóvenes planteó: “Mi consejo es que jamás dejen su esencia de lado. El liderazgo femenino es un hecho y es cada vez más reconocido por la perspectiva que agrega en los negocios. Son momentos de cambios y todavía es muy difícil de conciliar la vida familiar con las cargas que implican el llevar adelante una empresa o ser parte de un cuerpo directivo”.

Érica Lorena Zanon – Dueña de Coronadas y Presidenta de la Asociación de Comerciantes de Martín Coronado (Tres de Febrero)

Emprendedora y creadora de un comercio de indumentaria femenina, Érica logró potenciar su local a base de esfuerzo y capacitación. Además, alcanzó el mayor puesto dentro entre los miembros de la asociación que cuida y busca desarrollar el centro comercial de Martín Coronado.

Respecto a las dificultades de ser mujer, señaló: “Al principio sentí que mi voz no tenía peso y me di cuenta que para lograrlo tenía que demostrarlo con hechos. Por eso, me propuse trabajar con mucha dedicación para que cada objetivo se vea reflejado con soluciones”.

“Creo que hubo cambios con respecto a la igualdad de género. Representar al centro de comerciantes contribuyó mucho para que muchas mujeres se inspiren y se vean reflejadas”, continuó.

Natalia Isabel Martínez – Socia Fundadora de INEXBI (Tres de Febrero)

Biotecnóloga y empresaria tecnológica, encabeza una Start-up que brinda soluciones biotecnológicas para la industria farmacéutica.

En consonancia con las demás entrevistadas, Natalia relató: “Muchas veces le hablaban directamente a mi socio porque imaginaban que él era quien sabía de procesos industriales. Sin embargo, era cuestión de sentarse a charlar un rato para que vean de qué se trataba todo y que yo podía demostrar conocimiento”.

Además señaló que evidencia un cambio en todos los niveles y que “de a poco se va generando la «costumbre» de ser precavidos a la hora de tratar con una mujer. Ya desde hace rato que se sabe los beneficios de tener mujeres a cargo en ciertos rubros”.