La crisis por el abastecimiento de GNC en La Plata está lejos de resolverse. A más de 18 días del inicio de las restricciones, este lunes las estaciones que aún despachan el combustible agotaron el cupo apenas dos horas después de abrir, obligando a cientos de conductores a reorganizar su jornada laboral.

Ads

La situación quedó reflejada en un móvil de C5N desde una estación de servicio platense. Allí informaron que la venta comenzó a las 6.00 de la mañana y, alrededor de las 8.30, el cupo diario de mil metros cúbicos ya se había agotado.

Entre los afectados estuvo José, un remisero que logró cargar, aunque explicó que el esfuerzo para conseguir combustible empieza mucho antes del amanecer.

Ads

"No es solamente que empieza a las 6. A las 6 te empiezan a atender, pero tenés que venir a partir de las 3 de la mañana a hacer cola. Se forman cuatro o cinco cuadras", contó.

Puede interesarte

El trabajador explicó que la situación afecta directamente sus ingresos. Con la carga que consiguió este lunes estima que podrá trabajar sólo hasta las primeras horas de la tarde.

"Trabajaré hasta las 2 o las 3 de la tarde, según los viajes que salgan. Tratamos de no mover mucho el auto para ahorrar gas", señaló.

Además, aseguró que cuando se termina el GNC muchos conductores no tienen otra alternativa que cargar nafta, con el fuerte impacto que eso tiene sobre los costos.

Ads

"No queda otra que cargar nafta, pero así se encarece todo", lamentó.

Una crisis que ya supera las dos semanas

Las restricciones para cargar GNC comenzaron hace más de 18 días en La Plata y todavía no encuentran una solución definitiva. En muchas estaciones el despacho se realiza con cupos diarios que se agotan rápidamente, mientras que otras directamente permanecen sin vender el combustible.

La situación afecta especialmente a taxistas, remiseros, transportistas y conductores que dependen del GNC para trabajar, ya que deben modificar horarios, hacer largas filas durante la madrugada o afrontar el mayor costo de utilizar nafta.

Puede interesarte

Al problema del GNC se suman los cortes de luz

El escenario se vuelve todavía más complejo por los reiterados cortes de energía registrados durante el fin de semana en distintos barrios de La Plata.

Ads

En medio de la ola de frío, vecinos de Los Hornos, San Carlos, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Ringuelet y sectores del casco urbano denunciaron apagones y problemas de baja tensión.

Para este lunes, además, Edelap tiene programados nuevos cortes por tareas de mantenimiento en distintos sectores de La Plata y Berisso.

Con temperaturas bajo cero y dos servicios esenciales afectados, el malestar entre los vecinos y trabajadores de la capital bonaerense sigue creciendo, mientras la normalización del suministro de GNC continúa sin una fecha cierta.