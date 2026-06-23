El Concejo deliberante de 25 de Mayo aprobó por unanimidad una ordenanza que exime del pago de los Derechos de Oficina correspondientes a los trámites de la Licencia Nacional de Conducir para integrantes de los Cuerpos Activos de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios y para los Veteranos de la Guerra de Malvinas del distrito.

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La iniciativa fue impulsada por el intendente Ramiro Egüen y modifica el régimen de exenciones contemplado en la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente, otorgando un beneficio permanente a ambos sectores, considerados pilares fundamentales de la comunidad.

Durante el tratamiento del proyecto, la concejal oficialista de Acción Ciudadana, Mercedes Squillaci, destacó el valor simbólico y práctico de la medida.

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En relación con los excombatientes de Malvinas, señaló que la ordenanza constituye “una pequeña devolución que el Estado municipal hace hacia quienes han prestado un servicio inestimable a nuestra Nación”, remarcando que el reconocimiento a su entrega y valentía representa una deuda histórica que las instituciones tienen la responsabilidad de honrar, según publicó 25digital.

Respecto de los Bomberos Voluntarios, la edil resaltó la importancia de la tarea que desempeñan de manera permanente en beneficio de toda la población. “Cumplen una función clave los 365 días del año, las 24 horas, para todos los veinticinqueños. Su licencia de conducir es una herramienta esencial para el desarrollo de su labor cotidiana, y eximirlos de este costo es un gesto que este Concejo acompaña con convicción”, expresó.

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La normativa contempla la exención para todos los trámites vinculados a la Licencia Nacional de Conducir, incluyendo la obtención, renovación, ampliación, reemplazo y duplicado del documento.

Desde el cuerpo legislativo destacaron que la medida representa mucho más que un alivio económico para los beneficiarios. Se trata de un reconocimiento concreto a hombres y mujeres que han demostrado un compromiso ejemplar con la sociedad, ya sea defendiendo la soberanía nacional en el conflicto del Atlántico Sur o brindando protección y asistencia permanente ante emergencias en el ámbito local.