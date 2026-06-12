El partido de 25 de Mayo dio un paso inédito en materia de preservación documental con la puesta en marcha del primer Archivo Histórico Municipal Digital, una iniciativa impulsada por el intendente Ramiro Egüen en articulación con el Comité Cultural local.

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El acuerdo fue formalizado en el despacho del jefe comunal, en una reunión junto al responsable del Comité Cultural, Esteban Pensa, donde se firmó un convenio específico que oficializa la creación del nuevo espacio de resguardo y consulta histórica.

La medida profundiza un trabajo iniciado en 2024 mediante un acuerdo marco entre el Municipio y el Comité Cultural, que administra la Biblioteca Juan Francisco Ibarra y el Museo Paula Florido, con el objetivo de organizar, preservar y facilitar el acceso público al patrimonio documental del distrito.

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“Vamos a crear por decreto el Archivo Histórico Municipal. El trabajo que comienza hoy contempla la recopilación, el relevamiento y el ordenamiento de valiosos documentos que posee nuestro distrito, para pasar luego a una digitalización integral”, explicó Egüen durante la presentación del proyecto.

Según se informó, el futuro archivo no solo conservará material histórico en formato físico, sino que será trasladado a una plataforma web con acceso público, que permitirá realizar búsquedas dinámicas a través de palabras clave desde cualquier lugar del mundo.

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El acervo incluirá una amplia diversidad de documentos, entre ellos textos de autores locales, publicaciones periodísticas de época, actas del Concejo Deliberante y resoluciones del Juzgado de Paz y del Juzgado de Faltas, entre otros registros considerados de alto valor patrimonial.

Para fortalecer el desarrollo técnico del proyecto, el Municipio selló además un convenio de cooperación con el Archivo Histórico de la ciudad de Bolívar, cuya experiencia será clave en el proceso de digitalización y sistematización del material.

“Es una estrechez histórica muy importante, ya que compartimos parte de nuestro pasado, y esto abrirá las puertas a un fructífero intercambio cultural, histórico y social en la región”, destacó el intendente.

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Finalmente, Egüen subrayó el carácter participativo de la iniciativa y convocó a instituciones educativas del distrito a sumarse al proyecto. En ese sentido, remarcó la importancia de adaptar el patrimonio documental a la era digital y de incorporar a los jóvenes en el proceso de reconstrucción de la memoria local.