La Dirección Ejecutiva del Hospital “Saturnino E. Unzué” llevó tranquilidad a la comunidad de 25 de Mayo ante las versiones circulantes sobre la presencia de una bacteria multirresistente en el establecimiento sanitario.

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Desde la institución confirmaron a través de un comunicado que no existe un brote intrahospitalario y que todas las áreas médicas y de atención funcionan con absoluta normalidad.

​Según detalló el parte oficial, la situación corresponde a una única paciente internada que cursa una infección asociada a la bacteria Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa (KPC). Las autoridades hospitalarias remarcaron que la persona afectada fue derivada desde otra institución médica —donde había ingresado originalmente— y que actualmente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento antibiótico específico según antibiograma y bajo estrecha monitorización.

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​Respecto a las medidas de bioseguridad aplicadas, desde el nosocomio explicaron que, si bien este microorganismo no es un germen prevalente en el hospital local, apenas se obtuvo el resultado microbiológico el Comité de Control de Infecciones activó los protocolos nacionales vigentes. De este modo, se dispuso el aislamiento preventivo tanto de la paciente como de quienes compartieron habitación con ella, a fin de realizar los estudios de vigilancia epidemiológica correspondientes y bloquear cualquier posibilidad de transmisión.

​En el plano técnico e infectológico, la Dirección Ejecutiva subrayó que la aparición de gérmenes multirresistentes constituye un desafío sanitario a nivel mundial y nacional —enmarcado en la Ley N° 27.680 y el Plan Nacional de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos—. Asimismo, aclararon que la detección de estas bacterias es un fenómeno esperado en centros de salud de mediana y alta complejidad que reciben derivaciones, y que no responde a fallas edilicias ni de higiene, sino a la capacidad diagnóstica del laboratorio para identificarlas de manera precoz.

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​”La verdadera medida de seguridad de un hospital no radica en la ausencia absoluta de estos microorganismos —algo epidemiológicamente imposible en centros de alta circulación—, sino en su vigilancia activa, detección temprana y aislamiento oportuno”, señalaron las autoridades en el documento.

​Finalmente, el comunicado incluyó un llamado a la responsabilidad social a la hora de difundir información vinculada a la salud pública. Tras señalar que el hospital no representa riesgo alguno para la población general ni para quienes concurren a consultorios externos, guardia o salas de internación, desde la conducción del Unzué advirtieron que tratar una situación epidemiológica con fines de impacto puede generar temor infundado o la postergación de consultas médicas necesarias, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cuidado de los vecinos del distrito.