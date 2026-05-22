Los ruidos molestos por motos con escapes libres son un problema en muchos distritos, especialmente del interior, donde la calma se ve perturbada por este tipo de vehículo. Es por ello que se impulsan diferentes normas para cortar con el problema como el caso del distrito bonaerense de 25 de mayo.

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El intendente, Ramiro Egüen, elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que endurece las sanciones contra motocicletas y vehículos que circulen con escapes libres, adulterados o antirreglamentarios.

La iniciativa legislativa propone modificar la Ordenanza 3484 del año 2022, la cual prohíbe el tránsito de rodados con caños de escape modificados, no originales o sin silenciador.

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El nuevo texto busca implementar penas más severas, incorporando la facultad legal de compactar los motovehículos en su totalidad, superando la normativa vigente que solo prevé la destrucción del escape decomisado.

El proyecto estipula que el Juzgado de Faltas Municipal podrá dictaminar la compactación completa de la unidad secuestrada en casos específicos donde se verifique reincidencia, gravedad en la infracción o magnitud del perjuicio ocasionado a la comunidad, como parte de las acciones para reforzar la seguridad vial.

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La propuesta también mantiene además las facultades de secuestro preventivo de los rodados y la retención de las licencias de conducir de los infractores, según publicó La Mañana.

Al respecto, desde el Ejecutivo señalaron que la reforma busca brindar herramientas más estrictas para combatir la contaminación sonora generada por los escapes libres, una problemática que afecta a los vecinos y altera la convivencia urbana en distintos sectores del distrito.

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