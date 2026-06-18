El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, presentó el nuevo “Plan Director de Pavimentación”, un esquema de obra pública basado en la contribución por mejoras que permitirá avanzar con el asfaltado de calles deterioradas mediante un esfuerzo compartido entre el Municipio y los vecinos.

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El jefe comunal sostuvo que la iniciativa surge como respuesta a la actual situación económica y a la falta de financiamiento externo para obras de infraestructura.

Según explicó Egüen, el programa apunta a garantizar la continuidad de la pavimentación más allá de los cambios de gobierno. Para ello, el Municipio absorberá el 50% del costo total de cada obra, mientras que los frentistas aportarán el porcentaje restante.

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“La plata dulce se terminó y hoy necesitamos no quedarnos cruzados de brazos esperando que nos llueva dinero. Nos parece muy importante poder asociarnos con el vecino para que sea el verdadero protagonista del cambio y la transformación de su cuadra”, afirmó durante la presentación.

El sistema establece como unidad de referencia el metro lineal de frente. El valor inicial fue fijado en 250 mil pesos por metro lineal, por lo que una vivienda estándar con 13 metros de frente tendría un costo estimado de 3,25 millones de pesos.

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Además, el intendente adelantó que el gobierno local mantiene conversaciones con el Banco Provincia para generar líneas de crédito específicas que permitan a los vecinos financiar su aporte mediante préstamos accesibles.

Uno de los aspectos centrales del plan será el criterio para definir las cuadras que ingresarán al programa. Egüen aseguró que la selección estará determinada por la adhesión de los vecinos y no por decisiones políticas. “La cuadra que reúna la voluntad de pago de los vecinos es la que se va haciendo. Esto elimina la discrecionalidad del intendente o de los funcionarios para decir ‘esta sí, esta no’”, remarcó.

Desde el Municipio señalaron que antes de ejecutar cualquier pavimento se realizará un relevamiento técnico para garantizar que las obras de servicios esenciales estén resueltas y evitar futuras roturas. En sectores donde aún se requieren intervenciones hidráulicas o de infraestructura básica, se priorizarán esos trabajos antes de avanzar con el hormigón.

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El jefe comunal también destacó que la gestión trabaja en proyectos estructurales complementarios, entre ellos la mejora de la Avenida 1 para completar el anillo de circunvalación de la ciudad.

“Necesitamos dejar de mirar atrás y enfocarnos en que, independientemente de quién gobierne, 25 de Mayo tenga todos los meses obras de pavimentación. Estamos a mitad de término de nuestro mandato y tenemos muchísimas ganas de seguir haciendo obra pública”, concluyó.

Finalmente, se informó que las entidades de bien público, iglesias y centros de atención primaria de la salud quedarán exceptuados del pago de la contribución por mejoras prevista en el programa.