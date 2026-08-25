25 de Mayo: Mató a puñaladas a su padrastro, un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense, y fue detenido
El hombre fue asesinado en una vivienda. El apuntado como autor del crimen fue aprehendido poco después del hecho.
Un hombre, que se desempeñaba en el Servicio Penitenciario Bonaerense, fue asesinado a puñaladas por su hijastro en un hecho ocurrido en una vivienda del barrio Sandalio, en calle 22 entre 2 y 3 de la ciudad de 25 de Mayo.
El portal La Mañana publicó que, según información extraoficial, el homicida -mayor de edad- ingresó al interior de la casa durante el atardecer del lunes (24 de agosto) y le propinó varias puñaladas, ocasionándole la muerte.
Al llegar efectivos policiales, encontraron el cadáver y, tras dialogar con vecinos, lograron dar con el paradero del atacante, aprehendiéndolo e incautándole el arma que habría utilizado para cometer el crimen y un teléfono celular. Ya está tras las rejas.
Intervinieron la Comisaría Primera, la Jefatura Departamental, la Sub DDI 25 de Mayo y la Ayudantía Fiscal. Se espera el arribo de la Policía Científica para retirar el cuerpo y realizarle la autopsia.
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