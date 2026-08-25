Un hombre, que se desempeñaba en el Servicio Penitenciario Bonaerense, fue asesinado a puñaladas por su hijastro en un hecho ocurrido en una vivienda del barrio Sandalio, en calle 22 entre 2 y 3 de la ciudad de 25 de Mayo.

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El portal La Mañana publicó que, según información extraoficial, el homicida -mayor de edad- ingresó al interior de la casa durante el atardecer del lunes (24 de agosto) y le propinó varias puñaladas, ocasionándole la muerte.

Al llegar efectivos policiales, encontraron el cadáver y, tras dialogar con vecinos, lograron dar con el paradero del atacante, aprehendiéndolo e incautándole el arma que habría utilizado para cometer el crimen y un teléfono celular. Ya está tras las rejas.

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Intervinieron la Comisaría Primera, la Jefatura Departamental, la Sub DDI 25 de Mayo y la Ayudantía Fiscal. Se espera el arribo de la Policía Científica para retirar el cuerpo y realizarle la autopsia.

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