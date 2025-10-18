El presidente Javier Milei volvió a pisar el conurbano bonaerense este viernes con un acto en 3 de Febrero, acompañado por Patricia Bullrich y Diego Santilli, en un intento por relanzar la campaña libertaria a nueve días de las elecciones legislativas. Pero la jornada, que buscaba mostrar fortaleza, terminó envuelta en tensión, protestas vecinales y un violento episodio que alteró la recorrida presidencial.

Durante la caravana encabezada por el mandatario en Ciudad Jardín, una mujer intentó atacar con un cuchillo a un fotógrafo y fue detenida por la Policía. La agresora fue identificada como Annabel Ilarraz, de 50 años, quien protagonizó momentos de violencia en las inmediaciones de la Plaza de los Aviadores, donde se concentraron los seguidores de Milei y los manifestantes opositores. En videos difundidos en redes sociales se la ve alterada, gritando y forcejeando con otros asistentes.

La secuencia del ataque

Según testigos, el fotógrafo Antonio Becerra registraba imágenes de la movilización cuando observó a una persona arrojando gas pimienta. Al acercarse, se topó con Ilarraz, que comenzó a increparlo violentamente: “Andate de mi casa, pedazo de mierda. Es mi Ciudad Jardín, kukardo de mierda”, le gritó, en referencia a los seguidores del Presidente. Efectivos de Gendarmería Nacional intervinieron para frenar el enfrentamiento, pero la mujer logró escapar entre la multitud.

Una mujer kirchnerista que tiraba gas pimienta a la caravana de Milei en 3 de febrero fue detenida luego de intentar acuchillar a un fotógrafo que cubría los hechos.



La mujer detenida fue identificada como Annabel Ilarraz, de 50 años.



El kirchnerismo es amor 🫶 pic.twitter.com/3qiFwaWA4I — “Yo soy Elvis” 🎙 (@Ricdelsur) October 18, 2025

Minutos después, según el parte policial, volvió a cruzarse con el fotógrafo dentro de un supermercado y lo persiguió con un cuchillo de supervivencia de 20 centímetros, hasta que un hombre vestido de civil —que se identificó como personal de seguridad— logró reducirla. Fue trasladada a la Comisaría Séptima de Ciudad Jardín. La policía incautó el arma blanca y tomó declaración a varios testigos. La hermana de Ilarraz aseguró luego que “no tiene ningún problema psíquico y es bioquímica”. No hubo heridos de gravedad gracias a la rápida intervención de los vecinos y de las fuerzas de seguridad.

ESTO ES EL KIRCHNERISMO

26O: CIVILIZACIÓN O BARBARIE

LIBERTAD O ESCLAVITUD

VLLC! https://t.co/NuKzBo2wa5 — Javier Milei (@JMilei) October 18, 2025

Milei aprovechó el episodio para reforzar la polarización y en redes sociales difundió las imágenes de la mujer detenida con un mensaje que decía: “ESTO ES EL KIRCHNERISMO. 26O: CIVILIZACIÓN O BARBARIE. LIBERTAD O ESCLAVITUD. VLLC!”. El texto buscó asociar el ataque con su retórica de confrontación política, aunque en los videos se escucha que la agresora gritaba: “Andate de mi Ciudad Jardín, kukardo de mierda”.

Un acto tenso y con poco respaldo

El acto, que duró apenas 20 minutos, se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad y un clima de rechazo vecinal. “Tenemos la posibilidad de abrazar las ideas de la libertad o caer en la barbarie comunista de los Kirchner”, lanzó Milei desde una camioneta, ante un grupo reducido de militantes. Bullrich y Santilli intentaron reforzar el mensaje de “orden y cambio”, pero las consignas se diluyeron entre cánticos opositores que reclamaban “trabajo y no represión”.

El paso por 3 de Febrero volvió a reflejar el desgaste político del oficialismo y la tensión que atraviesa los actos libertarios en territorio bonaerense. El cierre de campaña será el jueves en Rosario, bajo estrictas medidas de seguridad.