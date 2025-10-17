Junto a los candidatos bonaerenses de la alianza La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei encabezó un acto de campaña en Tres de Febrero.

Ads

“Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner. Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad”, afirmó el presidente.

Puede interesarte

El mandatario estuvo esta tarde en las tierras de Diego Valenzuela, senador bonaerense electo de La Libertad Avanza e intendente local, junto a Diego Santilli y la ministra de Seguridad de la Nación y primera candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich. Fueron de la partida también los candidatos Karen Reichardt y Sebastián Pareja.

Ads

“En este lugar, donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, comenzaron a plasmarse las ideas de Juan Bautista Alberdi, que luego de treinta años de aplicarlas nos convirtieron en una de las potencias mundiales”, recordó el Presidente al comenzar su discurso.

Y concluyó: “Estamos a mitad de camino. Les pido que no aflojen, que sigan abrazando las ideas de la libertad. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡A seguir al Colo y a Karen, que les vamos a ganar!”.

Ads