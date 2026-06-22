Este lunes 22 de junio quedó formalizado el ingreso de 79 nuevos agentes al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en General Alvear, una incorporación que representa una nueva salida laboral para decenas de familias de la ciudad.

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Según se informó, 60 de los nuevos agentes cumplirán funciones en la Unidad Penal N° 30, mientras que otros 19 serán destinados a la Unidad Penal N° 14.

Desde el medio local AlvearYa destacaron que la llegada de nuevos trabajadores al sistema penitenciario ratifica el impacto que tuvo la instalación de las unidades carcelarias en la ciudad, tanto por la generación de empleo directo como por el movimiento económico que producen.

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En ese marco, recordaron una frase del exintendente Aldo Rubén Sivero, impulsor de la llegada de una cárcel de máxima seguridad a General Alvear: “Este es un hecho histórico para Alvear en general y para cientos de jóvenes en particular y esto se va a repetir en los años, ya que los que hoy ingresan se jubilarán y entrarán cientos de chicos más”.

La incorporación de los 79 agentes significa para los nuevos trabajadores el acceso a empleo formal, estabilidad laboral, cobertura de obra social y aportes jubilatorios, en una ciudad donde el Servicio Penitenciario se consolidó desde hace años como una de las principales fuentes de trabajo.

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