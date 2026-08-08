General Alvear
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79 jóvenes ingresaron al Servicio Penitenciario Bonaerense en General Alvear: 60 irán a la Unidad 30 y 19 a la Unidad 14
"Los sueldos municipales en Alvear son bastante buenos, lamento haber llegado a la Corte", dijo el intendente Capra
Conflicto por sueldos en Alvear: "Fue netamente político y buscando impacto mediático", denunció concejal oficialista
Conflicto de poderes en General Alvear: el intendente Capra llevó la disputa a la Suprema Corte bonaerense
Alvear: El Concejo deliberante revirtió un veto del intendente para congelar sueldos de la planta política
Kicillof declaró y prorrogó la emergencia agropecuaria por inundaciones en más de 10 distritos bonaerenses
Un policía de Las Flores fue acusado de abusar de su hijo, estuvo preso en General Alvear y ahora recuperó la libertad
Habemus acuerdo en el Foro de Intendentes Radicales: en Tandil hubo fumata 'boina blanca' y ya se alinean rumbo a 2025
"Dimos un paso más en el camino que recorremos junto a la Provincia", dijo el intendente radical de Alvear, Ramón Capra
"A la agresión y violencia respondemos con obras y solidaridad", dijo Kicillof al entregar viviendas en General Alvear
Elecciones en Pinamar, 25 de Mayo y Alvear: Junta Electoral rechazó apertura de urnas y consagró a los candidatos de JxC
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