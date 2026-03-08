En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada bonaerense de la Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén, presentó un proyecto de ley para garantizar la cobertura gratuita e integral de cirugías plásticas reparadoras a personas que hayan sufrido secuelas físicas a causa de hechos de violencia de género.

Ads

La iniciativa propone que el sistema sanitario de la Provincia de Buenos Aires brinde estas intervenciones sin costo para las víctimas, con el objetivo de reparar los daños físicos ocasionados por agresiones y facilitar su recuperación.

El proyecto establece que la cobertura deberá incluir las cirugías reconstructivas necesarias para tratar lesiones provocadas por episodios de violencia de género debidamente acreditados. Además, busca asegurar el acceso a estas prestaciones sin importar la situación económica de la víctima ni el tipo de cobertura médica que posea.

Ads

Para acceder al beneficio, la propuesta contempla la presentación de la denuncia correspondiente por la agresión sufrida, junto con un certificado médico que confirme la existencia de lesiones compatibles con el hecho denunciado y que justifique la necesidad de una cirugía plástica reconstructiva como parte del proceso de reparación física.

En los fundamentos del proyecto, Lordén remarcó la urgencia de abordar la violencia de género con políticas públicas integrales y sostuvo que se trata de “una grave vulneración de derechos humanos” que requiere una respuesta estatal que contemple todas las dimensiones del problema.

Ads

“Quienes sufren violencia de género se ven expuestos a una situación de vulnerabilidad no sólo física o psicológica, sino también económica, y muchas víctimas no pueden acceder a una cirugía plástica que les repare las secuelas que les quedan en el cuerpo luego de haber sufrido uno o varios episodios de violencia”, argumentó la legisladora.

La diputada también advirtió que las marcas físicas que dejan los ataques pueden profundizar las consecuencias emocionales del trauma, ya que las secuelas visibles pueden provocar depresión o reactivar el recuerdo del episodio violento cada vez que la víctima observa su propia imagen corporal.

En ese sentido, el proyecto plantea tres objetivos centrales: evitar daños mayores vinculados con la salud mental, prevenir situaciones de revictimización secundaria y favorecer la inclusión social de las personas que atravesaron situaciones de violencia.

Ads

En caso de avanzar la iniciativa en la Legislatura, el gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof deberá designar la autoridad de aplicación encargada de garantizar su implementación y realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para financiar las prestaciones previstas.

Finalmente, Lordén solicitó el acompañamiento del resto de los legisladores para avanzar con la propuesta y sostuvo que la ley permitiría incorporar una política concreta de reparación dentro del sistema de salud bonaerense para las víctimas de violencia de género.