El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este jueves un encuentro con adultos mayores del Centro de Jubilados “Instituto Unzué” en el municipio de Mercedes.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos en presencia de un Gobierno nacional cruel, que no solo ajusta, sino que además ataca y reprime a los jubilados y a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”. “En la provincia de Buenos Aires vamos a contramano: incrementamos la inversión en las políticas públicas y las herramientas que nos permiten acompañarlos y lograr que tengan una vida mejor”, agregó.

junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos y candidato a senador provincial de Fuerza Patria, Gabriel Katopodis; el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el intendente local, Juan Ignacio Ustarroz.

“Este 7 de septiembre tenemos una forma clara de mostrarle a Milei que el pueblo bonaerense no es egoísta y que no está de acuerdo con que les peguen a los jubilados: es llenando las urnas de votos y de esperanza con la boleta de Fuerza Patria”, concluyó.

Durante la jornada, Kicillof recorrió también las obras que se llevan a cabo para integrar a la ciudad con el río a través de un paseo ribereño, en el marco del Comité de Cuenca del Río Luján (ComiLu).

También estuvieron presentes el senador nacional Eduardo de Pedro; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el asesor Agustín Simone; y el candidato a concejal Santiago Altube.

