El Municipio de San Isidro volvió a quedarse sin secretario de Seguridad luego de que Jorge Berredo presentara su renuncia apenas 14 días después de haber asumido al frente del área el 22 de julio.

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La salida del funcionario fue confirmada por la administración del intendente Ramón Lanús, que atribuyó la decisión a "motivos estrictamente personales".

"La incorporación de Jorge Berredo forma parte de la decisión del Municipio de seguir fortaleciendo nuestra política de seguridad, con el objetivo de que los vecinos vivan cada día más tranquilos", había afirmado el intendente Lanús al momento del anuncio.

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Berredo es un general retirado del Ejército argentino, y llegó al gabinete municipal con una extensa trayectoria en las Fuerzas Armadas. Entre sus antecedentes se destacan su desempeño como comandante operacional, la coordinación de operativos de asistencia humanitaria, la custodia de las elecciones nacionales de 2023 y la participación en la evacuación de argentinos desde Israel durante el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Al asumir, recibió una estructura que durante ocho meses había sido conducida de manera transitoria por el secretario de Gobierno, José Sánchez Sorondo, junto al subsecretario de Seguridad, Fernando Ruiz, tras la salida de Enrique Rodríguez Varela.

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Tras la renuncia de Berredo, el Municipio aún no informó quién será el responsable de conducir dicha área.