Con motivo de celebrarse el pasado domingo 11 de mayo los 212 años de la creación del Himno Nacional Argentino, la Asociación Fundadores y Pioneros de Vicente López y la Asociación Amigos del Museo y Archivo Documental de la Ciudad de Vicente López, rindieron homenaje a Vicente López y Planes en el sepulcro que guardan sus restos en el Cementerio de la Recoleta. Estuvieron como invitadas especiales sus tataranietas Elisa López, Gloria López y Stella López acompañadas de sus familiares. También lo hicieron funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) como la Subsecretaria de Gestión Comunal, Guadalupe Rossi; la Directora General de Cementerios Ana Lavaqué y el gerente del Cementerio de la Recoleta, Gustavo Rossi. Además, asistieron descendientes de la hermana del prócer, Gregoria López y Planes, con la presencia de la familia Esperón. Y un especial contexto brindaron los integrantes de la “Banda Militar Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería 1 Patricios” al interpretar el Himno que fue cantado por una concurrencia emocionada.

Las tataranietas Elisa, Gloria y Stella.

En nombre de las entidades habló el doctor Carlos R. Constenla, presidente de la Asociación de Amigos del Museo y ex Defensor del Pueblo de la Ciudad de Vicente López quien dijo que “Vicente López fue un cabal intérprete de su época y asumió toda responsabilidades que los tiempos le impusieron como soldado, como político, como jurisconsulto y estadista, y por si fuera poco como poeta. Porque no sólo le cupo el honor de ser el creador del Himno Nacional sino también porque puso su fina vena lírica al servicio de la revolución y de las nuevas ideas. Integralmente patriota, antepuso su respeto por la legalidad sobre cualquier compromiso ideológico, asumiendo todos los costos de las fuertes tensiones que se vivían. Y, en los momentos de mayor peligro para el destino institucional de la Argentina, asumió con el acuerdo y respaldo, aún de quienes eran sus más señalados adversarios, las primeras magistraturas del país cuando cayeron Bernardino Rivadavia y Juan Manuel de Rosas.”

El doctor Carlos Constenla dando su discurso.

Luego, en representación de los descendientes del autor del Himno se dirigió a la concurrencia Gloria López: “Enrique Pinedo, lo definió como ilustrado por la experiencia y los estudios, tolerante, sabio, honesto y bondadoso, Incapaz de violencia y agresión, y respetado por todos. Vicente López y Planes se distinguió en muchas tareas. No me daría el tiempo para enumerar toda su obra que fue plasmada en el libro biográfico de Pablo Palermo. Allí se destaca su responsabilidad y honorabilidad siempre bregando por la Unión Nacional. En las estrofas de nuestro himno se ve reflejado el servicio de Vicente López a la Patria. Sus estrofas no separan ideas ni pensamientos, solo entonándolas nos une la emoción de ser argentinos. Vivió humildemente. Y murió el 10 de octubre de 1856 a los 72 años en la casa que lo vio nacer y que fue su última morada”. Luego agregó: “No puedo dejar de recordar a mi padre Alejandro Vicente López, que murió a los 77 años y nunca fue distinguido como nos ha sucedido a nosotras. Él vivió destacando los valores y tratando de inculcar a hijos y nietos las virtudes de su antepasado. Hoy su personalidad ha sido revalorada por estos amigos que hoy nos convocan, por eso solo quiero mirar al cielo y decir las palabras que Vicente López plasmó en nuestros corazones sin importar creencias ni partidos cuando entonamos nuestra canción patria “Oíd Mortales el grito sagrado, Libertad, Libertad, Libertad.”

Gloria López hablando a la concurrencia.

El cierre del evento fue con la colocación de una corona del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires depositada en el sepulcro por las tataranietas del prócer; y un arreglo floral colocado por Ana María Esperón y Valeria Torres Román por parte de las entidades organizadoras.