La firma se concretó en el marco del Encuentro Federal por la Memoria, una iniciativa impulsada por el Vaad Hakehilot, la Federación de Comunidades Judías Argentinas, que buscó, según remarcaron sus organizadores, “federalizar” el reclamo de justicia más allá del ámbito porteño.

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El acto contó con la participación de representantes del gobierno nacional, del porteño, jefes comunales de todas las extracciones partidarias, diplomáticos, otras autoridades, y referentes del ámbito comunitario.

La jornada comenzó con una ceremonia de recordación de las víctimas del ataque terrorista en la plaza seca de la AMIA.

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Los intendentes bonaerenses presentes fueron: Gustavo Menéndez (Merlo); Fernando Moreira (San Martín); Soledad Martínez (Vicente López); Ariel Sujarchuk (Escobar); Mariel Fernández (Moreno); Rodrigo Aybar (Tres de Febrero); Juan Andreotti (San Fernando); Leonardo Boto (Luján); Marcelo Matzkin (Zárate); Gastón Granados (Ezeiza); Federico Otermín (Lomas de Zamora); Carlos Balor (Berazategui); Marisa Fassi (Cañuelas); Nicolás Mantegazza (San Vicente); Eva Mieri (Quilmes); Federico Susbielles (Bahía Blanca), Pablo Garate (Tres Arroyos); Ricardo Marino (Carmen de Patagones), y Carlos Bevilacqua (Villarino).

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