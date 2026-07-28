En el marco de un nuevo aniversario de la desaparición de Miguel Bru, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un incremento en la recompensa destinada a quienes aporten información fehaciente que permita encontrar el cuerpo del estudiante de Periodismo desaparecido el 17 de agosto de 1993.

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La medida fue difundida cuando se cumplen 32 años del caso y apunta a incentivar la aparición de nuevos testimonios que contribuyan a esclarecer el paradero de los restos de Bru, cuyo cuerpo nunca pudo ser hallado pese a las numerosas medidas de investigación realizadas durante más de tres décadas.

Miguel Bru, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fue visto por última vez con vida tras ser detenido en la Comisaría Novena de La Plata, donde posteriormente se comprobó que fue secuestrado, torturado y desaparecido por efectivos de la Policía Bonaerense.

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En 1999, la Justicia dictó un fallo considerado inédito al condenar por estos hechos a los ex policías Justo José López y Walter Abrigo a prisión perpetua. Sin embargo, pese a la condena, ninguno aportó información que permitiera conocer el destino final del cuerpo de la víctima, por lo que la investigación continúa abierta.

La recompensa oficial asciende a un monto de entre $2.500.000 y $5.000.000, de acuerdo con la naturaleza de la información aportada y los resultados que pueda generar para la investigación.

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Las personas que cuenten con datos pueden presentarse ante cualquier Fiscal General de Cámara de los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 3 del Departamento Judicial La Plata o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas. El ofrecimiento contempla estricta reserva de identidad para quienes colaboren con la Justicia.