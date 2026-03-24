La Casa Rosada publicó este 24 de marzo un documental titulado “Las víctimas que quisieron esconder”, en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976. El video fue difundido a través de los canales oficiales y plantea que “la historia debe conocerse en su totalidad”.

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Según se detalla en la introducción, la producción contó con la participación del equipo asesor del presidente Javier Milei y propone incluir tanto a las víctimas de la dictadura como a las afectadas por el accionar de organizaciones armadas en la década del 70.

El documental sostiene que en 2003 se impulsó “una masiva campaña política” para instalar “un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70”, al que califica como “sesgado y revanchista”. En esa línea, señala que ese proceso habría dejado “ignoradas, marginadas y silenciadas” a distintas víctimas.

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En otro tramo, el video indica que, “20 años después de ese fatal experimento narrativo”, el objetivo es “dar vuelta la página” y ofrecer lo que denomina una “Historia Completa”.

Entre los testimonios incluidos aparece el de Miriam Fernández, nieta recuperada 127, quien afirma que la sociedad creyó “un relato que no fue real” y plantea la necesidad de “contar la historia verdadera”. También participa Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el ERP, quien señala: “Creo que es momento de llamar a la unión de los argentinos”.

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Desde el inicio de la gestión, el Gobierno ha sostenido una mirada que busca incluir en el análisis del período tanto los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura como los de organizaciones armadas. En ese marco, el presidente Javier Milei expresó en distintas oportunidades su desacuerdo con la cifra de 30 mil desaparecidos y señaló como referencia el informe de la Conadep de 1984, que registra 8.753 casos.