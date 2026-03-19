A 50 años del último golpe cívico-militar, el gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, entregaron distinciones a fotógrafos y escritores que se destacaron en el concurso “Ecos de la historia: 50 años de Memoria, Verdad y Justicia”.

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Fue organizado por la banca pública bonaerense para promover la memoria colectiva y reafirmar el compromiso con la cultura y los valores democráticos en el marco del Gran Premio Banco Provincia de Fotografía y Ensayo Histórico 2026.

Contó con un jurado compuesto por el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; la presidenta de la Comisión Provincial por la Memoria, Dora Barrancos; y otros referentes de organismos de derechos humanos, autoridades universitarias y del ámbito de la cultura.

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Durante la ceremonia llevada a cabo en el Museo Banco Provincia, Kicillof destacó: “Esta jornada tiene un matiz especial por el contexto en el que se desarrolla: frente a un Gobierno nacional que propone el negacionismo absoluto y que adoptó el mismo modelo económico de aquellos años, en la Provincia trabajamos para crear conciencia y seguir defendiendo las banderas de memoria, verdad y justicia”.

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“El sector financiero tuvo un papel protagónico durante la última dictadura militar: por eso, es muy significativo contar hoy con una banca pública que llena de contenido a este premio para indagar sobre nuestra historia”. “Nuestro objetivo es que el Banco Provincia tenga un rol que vaya mucho más allá de lo estrictamente financiero: hoy es una entidad que acompaña a los emprendedores, a los productores y a las familias bonaerenses, pero también un banco que reflexiona sobre la identidad de nuestro pueblo”, agregó.

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El concurso abordó tres ejes: el rol de los organismos de derechos humanos y las políticas públicas; economía y dictadura; y la dimensión regional e internacional del golpe de Estado.

Por su parte, Cuattromo sostuvo: “Este concurso es una forma de continuar dialogando con nuestra sociedad y proyectar un futuro más justo y democrático en base a los principios de memoria, verdad y justicia: tener memoria no es solamente contar con una visión de nuestro pasado, sino fundamentalmente una responsabilidad colectiva del presente”.

Al respecto, Barrancos subrayó: “Frente a los discursos negacionistas que intentan relativizar el horror de nuestra historia, estas iniciativas son una respuesta clara del Estado provincial para sostener la memoria activa como herramienta democrática”. En tanto, Matías Moreno remarcó: “Nuestro país es un ejemplo a nivel internacional de cómo pudimos tramitar ese pasado traumático a partir de las políticas públicas, la reparación y la garantía de no repetición: esta actividad es una más de las tantas que lleva adelante la Provincia para promover y defender los derechos humanos”.