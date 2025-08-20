La Policía Municipal de Escobar solamente en el último mes realizó 11.574 actuaciones que arrojaron 105 aprehensiones. Además, la fuerza local puesta en marcha hace cinco meses hizo 558 intervenciones por situaciones de violencia de género, 65 allanamientos en conjunto con fuerzas provinciales y federales, otras 65 acciones vinculadas a la venta de droga y 289 operativos vehiculares, con control de documentación en prevención del delito.

Según se informó oficialmente, uno de los datos más destacados sigue siendo la rápida respuesta de la Policía Municipal ante los llamados de vecinos, que se mantiene en un promedio de solo 6 minutos.

La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Escobar recuerda que la manera más efectiva de denunciar hechos ilícitos o situaciones sospechosas es a través de Ojos y Oídos en Alerta. Para adherirse a este programa municipal de prevención pueden hacerlo enviando un WhatsApp al 11-2703-9985.

