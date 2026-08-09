Escobar
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Tenía sólo un año, la internaron en grave estado y murió: Le descubrieron cocaína en su cuerpo y detuvieron a los padres
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Crisis en la empresa alimenticia Alijor en Escobar: denuncian sueldos atrasados y peligran 180 puestos de trabajo
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Tensión en Escobar: Mató a puñaladas al hijastro de 16, lo quisieron linchar y lo rescataron fuerzas especiales
Grave accidente en Panamericana a la altura de Campana: un herido grave y varios trasladados al hospital
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