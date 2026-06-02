A más de una década del asesinato de Fernando Couste, ocurrido en la localidad de Altos de San Lorenzo el 3 de octubre de 2015, los tres principales sospechosos de haber cometido el crimen fueron absueltos por el Tribunal Oral Criminal N°4 de La Plata.

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De esta forma el crimen quedó sin esclarecer, sin acusados ni culpables. Los jueces resolvieron que las acusaciones contra Cristian Martínez Gambini, Jonathan Lucero y Darío Rodríguez se sostuvieron por rumores barriales y por testimonios que no confirmaron que ellos hayan sido quienes lo mataron durante la madrugada de aquel día, en una zona del barrio con constantes enfrentamientos. Por esta razón, se aplicó el principio de duda en favor de los imputados.

Los magistrados Emir Alfredo Caputo Tártara, Carmen Palacios Arias y Analía Carrillo emitieron su veredicto, finalizando un largo proceso que se extendió durante más de diez años. Ese tiempo incluyó una prisión preventiva de cinco años para los sospechosos, pero, como se logró confirmar su autoría, terminaron siendo absueltos, según publicó Diario Hoy.

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Desde entonces se desarrolló la investigación judicial que tras más de una década concluyó sin encontrar a los culpables de la muerte de Couste. En el marco del proceso, los investigadores abocados a la pesquisa barajaron la hipótesis que el ataque mortal estaba dirigido hacia otro hombre, que vivía en el barrio y que era protagonista de una serie de disputas entre bandas. El presunto destinatario habría escapado de la balacera en la que quedó atrapado Couste.

La víctima fatal se encontraba en un departamento ubicado en la Torre 1 de un complejo en la zona de las calles 29 y 81, cuando un grupo de personas ingresó armado con fines de matar. Couste fue quien recibió un disparo en el tórax. El impacto le produjo serias heridas, por lo que cayó tendido al piso y falleció poco después.

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La bala generó una grave lesión cardíaca y, con el resultado de la autopsia, se pudo comprobar que su deceso fue prácticamente en ese preciso instante, debido a un shock hipovolémico severo producido por el proyectil.

Con el correr de la investigación, se fue reconstruyendo parte del hecho, pero lo que no se pudo probar por parte de testigos o cámaras de seguridad fue que los tres sujetos señalados sean los autores materiales del crimen.