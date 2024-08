El uso de celulares en las aulas por parte de los estudiantes genera debate en torno a la distracción que pueden provocar en los alumnos. La Ciudad de Buenos Aires los prohibió pero el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, consideró que su utilización debe ser regulada por los docentes o las familias.

“No digo que no tenemos problemas, a veces hay desbordes o un uso abusivo, pero preferimos el camino de la no prohibición absoluta, sino el de darle confianza a los docentes para que trabajen en esa situación de aula”, señaló Sileoni.

El funcionario de Axel Kicillof recordó que en el año 2006 la Provincia tomó una medida prohibitiva similar a la Ciudad pero, de acuerdo al Ministro, no fue eficaz.

En este contexto, el senador provincial de Unión por la Patria, Emmanuel González Santalla, presentó un proyecto para prohibir el uso de celulares, a menos que sea autorizado explícitamente por los docentes. Esa iniciativa, por el momento, no prosperó.