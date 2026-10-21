La Redacción Apartamentos propone una experiencia que combina alojamiento, historia y una ubicación privilegiada para descubrir la ciudad de San Pedro

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Ubicados en Liniers 73, en pleno centro y dentro del casco histórico, los departamentos se encuentran a metros de la plaza principal y a tres cuadras de las barrancas sobre el río Paraná, dos puntos que permiten comenzar a recorrer San Pedro caminando y disfrutar de todos sus atractivos.

Un alojamiento con identidad propia

La Redacción tiene un diferencial que forma parte de su esencia: su vínculo con la historia de la radio, los diarios y el trabajo periodístico en San Pedro. Esa identidad convierte al lugar en una propuesta particular para quienes valoran los espacios con historias para contar.

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La ambientación de las tres unidades, con paredes decoradas con páginas de diarios y detalles que remiten al mundo de la comunicación, aporta una personalidad propia a cada espacio y conecta la experiencia del alojamiento con una parte de la memoria periodística de la ciudad.

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La propuesta invita a descubrir otra faceta de San Pedro, en un entorno que conserva referencias a la comunicación y a la memoria local, sin dejar de lado las comodidades necesarias para disfrutar de una estadía confortable.

Comodidad para disfrutar San Pedro

Los apartamentos están equipados para ofrecer una estadía práctica y funcional, tanto para quienes llegan durante un fin de semana como para quienes eligen San Pedro para una escapada más prolongada.

Cuentan con wifi de alta velocidad, Smart TV y cable, horno y anafe, pava eléctrica, exprimidora, heladera frigobar, vajilla y equipamiento básico para cocinar. Además, los huéspedes pueden disfrutar de espacios comunes al aire libre, con jardín, patio y parrilla.

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La propuesta combina independencia y comodidad, con la posibilidad de organizar cada jornada a gusto y aprovechar todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

La cercanía con el centro, los paseos tradicionales, las barrancas y los espacios junto al río permite organizar diferentes planes durante la visita. La ciudad también ofrece una agenda de fiestas populares, encuentros culturales y eventos que convocan a visitantes de distintos puntos de la provincia y del país.

Para quienes llegan en fechas especiales, una salida de fin de semana o simplemente con ganas de cambiar de aire, contar con un alojamiento bien ubicado puede ser parte importante de la experiencia.

En La Redacción Apartamentos, la invitación es a descubrir San Pedro desde un lugar que reúne hospitalidad, comodidad e historia.

Consultas y reservas

La Redacción Apartamentos está ubicada en Liniers 73, San Pedro, provincia de Buenos Aires.

Para consultar disponibilidad, tarifas y promociones para próximas fechas, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3329 603236.

Más información y fotografías en Instagram: @laredaccionapartamentos