A 60 días de la muerte de Érica Valdez, vecinos, familiares y amigos protagonizaron una multitudinaria movilización en Berisso para reclamar el esclarecimiento del caso y exigir que la investigación avance.

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Bajo la consigna “Justicia por Érica”, cientos de personas acompañaron a la familia de la joven de 34 años, fallecida el pasado 9 de abril tras recibir un disparo en el abdomen en una garita policial ubicada en la intersección de las calles 60 y 128.

Carteles con el rostro de Érica, flores, velas y mensajes de afecto formaron parte de una manifestación que buscó mantener viva su memoria y reclamar respuestas sobre un hecho que continúa bajo investigación judicial.

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Según informó el medio local El Mundo de Berisso, el reclamo volvió a poner el foco en las dudas y cuestionamientos que rodean la causa. Familiares y allegados denuncian demoras en la realización de pericias, contradicciones en los resultados de la autopsia y la falta de acompañamiento institucional por parte de las autoridades locales y policiales.

Uno de los aspectos que la familia considera clave para el esclarecimiento del caso es el testimonio de una ciclista que habría asistido a Érica luego de escuchar pedidos de auxilio. De acuerdo con ese relato, fue esa mujer quien encontró a la víctima agonizando y recibió información de efectivos policiales sobre la existencia de un disparo. Para los allegados, se trata de una declaración fundamental que debería ser profundizada en la investigación.

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Indignación por la destrucción de un memorial

Tras la finalización de la marcha, un nuevo episodio generó fuerte malestar entre los participantes de la movilización. Según denunciaron familiares y vecinos, las ofrendas, flores, velas y pancartas colocadas en homenaje a Érica fueron retiradas apenas minutos después de concluida la concentración.

De acuerdo con los testimonios difundidos por allegados a la víctima, las imágenes con el rostro de Érica y otros elementos recordatorios fueron removidos del lugar y posteriormente quemados en las inmediaciones de un puesto de control, situación que quedó registrada en videos y fotografías.

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Para familiares y amigos, la decisión constituyó una falta de respeto hacia la memoria de la joven y hacia el dolor de quienes continúan reclamando justicia.

“El pueblo acompañó el pedido de esclarecimiento”, señalaron los organizadores de la convocatoria, quienes remarcaron que el objetivo de la marcha fue mantener vigente el reclamo para que la muerte de Érica Valdez no quede impune.