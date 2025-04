La Cámara Nacional Electoral (CNE) encendió una señal de alarma: el Gobierno aún no le transfirió los fondos necesarios para organizar las elecciones legislativas de este año. El reclamo quedó plasmado en una Acordada firmada por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, donde advirtieron que sin esa partida presupuestaria no pueden cumplir con funciones esenciales del calendario electoral.

Según el documento, la falta de recursos ya afecta tareas como el cierre del padrón provisorio y el período de revisión de reclamos, que vence el próximo 13 de mayo. “El hecho de que a la fecha no se haya dictado resolución alguna previendo la asignación de partidas implicó en la práctica lisa y llanamente la imposibilidad de contar con esos recursos”, expresaron.

Los fondos dependen de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, a cargo de Lisandro Catalán. Desde el Ejecutivo afirmaron que Catalán ya se comunicó con la CNE para informar cómo se harán los pagos y que todo será oficializado en las próximas horas.

Pero para la Cámara Electoral, el tiempo apremia. Advirtieron que, además de las demoras, esta elección presenta un desafío extra: la implementación de la boleta única de papel, que implica un esfuerzo logístico y operativo mayor. Esto incluye desde la designación y capacitación de autoridades de mesa, hasta la producción de nuevos materiales electorales.

Los jueces también remarcaron que la demora en los pagos afecta a otros organismos involucrados, como el Comando General Electoral, el Correo Oficial y los servicios contratados para impresión de padrones y tareas de capacitación.

Puede interesarte

“Los procesos electorales no son un servicio público más. Representan el ejercicio de la soberanía popular en su forma más pura, y es ineludible resguardarlos”, afirmaron en la Acordada.

Por eso, la Cámara le pidió al Ejecutivo que informe con urgencia los montos, plazos y condiciones de la transferencia de fondos. También exhortó a que se garantice la disponibilidad de las partidas mínimas indispensables para que cada organismo pueda cumplir su rol legal en el proceso electoral.