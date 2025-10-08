A más de 23 años, la familia del ex Intendente de Carlos Casares, José Andreoli, hizo pública una nota dejada en un cuadernillo. En una misiva dirigida a la intendenta y el Archivo Histórico Municipal, su hijo, el abogado Sergio Raúl Andreoli, solicitó que se preserve la misma como testimonio de la historia del distrito.

Andreoli había asumido la intendencia de Casares en 1999 como representante de la Alianza. Durante 2001 debió enfrentar una acusación ejerciendo sus funciones por irregularidades en seguros de vida de empleados municipales fallecidos.

El funcionario estaba acusado de mal desempeño en sus funciones y de negligencias e irregularidades graves y reiteradas. Fue suspendido por el Concejo Deliberante y avanzaba su eventual destitución.

Aficionado al campo y al automovilismo, se suicidó el 5 de junio de 2002 de un tiro en su galpón ubicado sobre la ruta 5. Allí dejó una carta en su cuadernillo donde aclaraba que no había cometido ningún robo. Tenía 54 años, estaba casado y un hijo, quien hoy pide que se resguarde su memoria.

EL TEXTO DE LA MISIVA

El hijo de Andreoli guardó esa nota que decía

"Al pueblo de Carlos Casares, y a mis amigos, a mi mujer, hijo, hermana y madre Le pido disculpas por lo que voy a hacer pero despues de trabajar honestamente toda mi vida que hoy Cerda Caprioli y el Peronismo junto a Herrera Rodriguez Cross y su sobrina me culpen de cosas que jamás cometí y que el gordo La Nata y Miguel me ataquen injustamente no lo puedo soportar. Pido disculpas a todos y aseguro no haber cometido ningun robo. Jose Juan Andreoli"

La nota manuscrita fue publicada por el concejal Jose Luis Ledesma. En tanto que el hijo de Andreoli entregó el cuadernillo con notas de su padre al Archivo Histórico y solicitó a la intendenta interina Mariana Nuñez que resguarde el mismo en el Archivo.

“Y para honrar las palabras de quien en vida fuera mi padre, y en particular de mi madre, Alicia M. Vázquez, una mujer valiente y silenciosa, pongo a disposición de todos los interesados la documentación bancaria, contable e impositiva que acredita la situación económica de nuestra familia antes e inmediatamente después de haber pasado José Juan Andreoli por el gobierno Municipal”, añadió en la carta que él mismo publicó en su perfil de la red social Facebook.

Allí, señaló: "Han transcurrido más de 23 años de ese trágico y doloroso suceso, que forma parte de la historia de Carlos Casares. Y he considerado oportuno hacerle llegar la misma en este momento, donde la vida de "Cacho" puesta en enormes obras de contención para que el agua de las inundaciones no llegue a los barrios, cobran hoy función útil y verdadero sentido. Reafirma lo antes expuesto su entera y absoluta dedicación al pueblo, ya que dicha nota fue dirigida en primer lugar al pueblo de Carlos Casares; a sus amigos, a su esposa, mi madre, Alicia Vázquez, a su hijo, quien suscribe; hermana y madre", recordó.

“Dicha nota, que no me pertenece a mi, sino al Pueblo, ha sido guardada por mi todos estos años, intentando proteger la salud y paz de mi madre, quien falleció en 2021. Una mujer que lamentablemente fue la mayor víctima de todo lo ocurrido y se quedó para cuidarme. Pero también he aguardado paciente la posibilidad de hacerla pública sin que los dos periódicos tradicionales de Carlos Casares, amarillistas, tendenciosos y dependientes del Municipio, hagan una interpretación maliciosa o grosera de la misma. Hoy las redes han democratizado la opinión pública”, aseguró.

Además, describió a su padre como “un hombre simple, trabajador”, al igual que los “hombres del campo, del taller, que no saben sobre cuestiones instrumentales, que no saben de formas, de papeles, de burocracia, de documentos”, pero “que tienen muy en claro lo que está bien y lo que está mal”.