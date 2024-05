En su primera declaración tras asumir como jefe de Gabinete, Guillermo Francos reconoció abiertamente las dificultades que enfrenta el presidente Javier Milei en el ámbito político. "Javier Milei me eligió porque la política se le hace complicada", afirmó el funcionario, quien ahora sustituye a Nicolás Posse en el cargo. Estos cambios se producen en un contexto de ajuste y reestructuración dentro de la administración de Javier Milei.

Francos explicó que la decisión de Milei de nombrarlo como jefe de Gabinete responde a un reconocimiento de las complejidades que enfrenta el Presidente. "Creo que para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta, yo digo que me elige a mí porque se da cuenta que la política argentina se le hace complicada, porque no la entiende, porque tiene diferencias", detalló el nuevo jefe de Gabinete.

Con una mayor capacidad de diálogo, Francos señaló que su enfoque será coordinar eficazmente con los equipos de gobierno, continuando con la propuesta que impulsaba desde el Ministerio del Interior. "Yo tengo una mayor posibilidad de dialogar, de ahí viene mi propuesta, que venía desde el Ministerio del Interior, y que ahora hay que coordinar con los equipos de gobierno", subrayó.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Francos también anunció cambios importantes en el equipo gubernamental, destacando la designación de Federico Sturzenegger como ministro de un área centrada en la desregulación de la economía. "Lo dijo Milei en varias oportunidades, para él Sturzenegger es una figura clave en su equipo, tuvo mucho que ver con el DNU y la Ley Bases, trabaja en ver cómo simplificar el Estado", explicó Francos.