Ante el aumento sostenido de casos de sífilis a nivel nacional, la Municipalidad de Escobar reforzó las acciones de prevención y detección temprana mediante la realización de testeos rápidos y gratuitos en todo el distrito. Para promocionar esta iniciativa lanzó una original campaña.

Bajo el lema “A peluche, no da”, el spot al estilo de la serie "The Office" busca interpelar especialmente a jóvenes y adultos jóvenes, apelando al humor y a códigos cotidianos para reforzar la importancia del cuidado de la salud sexual.

Los tests se pueden solicitar en todos los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de Escobar y en los operativos sanitarios territoriales.

Se trata de un testeo rápido dual que permite detectar sífilis y VIH con una sola gota de sangre obtenida a través de un pinchazo en el dedo. El resultado se conoce en menos de 20 minutos y el procedimiento es gratuito y confidencial, sin necesidad de sacar turno previo ni realizar ayuno.

Las direcciones de los CAPS se pueden consultar en www.escobar.gob.ar/salud Para más información de la enfermedad, ingresar en https://www.escobar.gob.ar/sifilis/

Además, los testeos también se realizan en los operativos sanitarios territoriales que el Municipio lleva adelante todas las semanas en distintos barrios del distrito.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, en 2024 se reportaron 36.917 diagnósticos de sífilis y, solo en las primeras 44 semanas de 2025, ese número casi fue igualado. El perfil epidemiológico muestra que el 76% de los casos notificados en 2025 corresponde a personas de entre 15 y 39 años.

La sífilis es una infección de transmisión sexual, altamente contagiosa, causada por una bacteria. La enfermedad atraviesa cuatro etapas: primaria, secundaria, latente y terciaria.

Si no se trata, puede avanzar desde la aparición de llagas y erupciones hasta provocar daños severos en órganos y sistemas como el cerebro y el corazón, siendo la etapa terciaria potencialmente mortal. Los principales síntomas son lastimaduras (chancros) en genitales, boca o ano, ronchas en el cuerpo, fiebre y caída de pelo en parches, aunque puede no presentar síntomas en sus inicios o etapa latente.

Puede transmitirse a través de relaciones sexuales sin preservativo, por contacto con lesiones, incluso cuando no son visibles, y de madre embarazada al bebé. La detección temprana es fundamental, ya que la sífilis tiene cura y se trata con penicilina.

Asimismo, la prevención cumple un rol clave para evitar nuevos contagios, mediante el uso de preservativo o campo de látex, la realización periódica de testeos y la suspensión de relaciones sexuales ante la presencia de lesiones sospechosas.