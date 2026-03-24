Los tickets para la anteúltima función de la Albiceleste en Argentina (luego jugará con Zambia el martes) iban desde los 90.000 pesos, en el caso de las generales, hasta los 490.000 de las preferenciales. Los valores cosecharon críticas, pero las entradas se agotaron este mismo lunes en cuestión de horas.

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El cotejo entre la Scaloneta y Mauritania se disputará el viernes venidero desde las 20.15 en la Bombonera.

El compromiso se arregló a contrarreloj tras la cancelación de la Finalissima ante España por la guerra en Medio Oriente.

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Vale destacar que la AFA brindará un espectáculo posterior al partido que incluirá cumbia villera en vivo y un show de fuegos artificiales.

Asimismo, Argentina se medirá con Zambia el martes 31 desde las 20.15.

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