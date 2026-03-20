Tras quedarse sin la Finalissima contra España, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se despedirá del público argentino antes del Mundial 2026 con dos amistosos frente a conjuntos africanos en La Bombonera.

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La selección enfrentará a Mauritania el próximo viernes 27 de marzo desde las 20.15, y luego, el martes 31, volverá a jugar a la misma hora y en el mismo escenario ante el combinado de Zambia.

Si bien se había informado que el segundo rival sería Guatemala, desde AFA le agradecieron a la selección centroamericana la predisposición. Sucede que se analizó pedir un permiso especial debido a que van a enfrentarse a Argelia en Génova (Italia) y no se permite por reglamento jugar en otro continente en la misma fecha FIFA.

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Estos partidos si bien no serán ante rivales de carácter, sí serán clave para que el cuerpo técnico termine de ajustar detalles de cara a la defensa del título en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En cuanto a las entradas, desde la organización informaron que este sábado se darán a conocer los valores oficiales, mientras que la venta comenzará el lunes.

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