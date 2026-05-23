Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), juntó a un nutrido grupo de intendentes peronistas bonaerenses.

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La reunión fue en el predio de la Ceamse, organismo que Tapia preside, donde les hizo una promesa a los alcaldes y es que contarán con el apoyo de la AFA para instalar pantallas gigantes u organizar fan fests gratuitos en sus distritos.

Como en la previa de Qatar 2022, compartimos un encuentro con intendentes de toda la Provincia antes de acompañar a nuestra Selección en este nuevo camino hacia el sueño mundialista. pic.twitter.com/CseM71xT5Y — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 22, 2026

El encuentro también fue por cábala, ya que se habían reunido con intendentes en la previa de Qatar 2022, la cita mundialista en la que la Selección terminó levantando la copa.

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“Compartimos un encuentro con intendentes de toda la Provincia antes de acompañar a nuestra Selección en este nuevo camino hacia el sueño mundialista”, dijo Tapia en el encuentro. “Además, conversamos en Ceamse sobre una agenda de trabajo en conjunto para seguir fortaleciendo los vínculos entre la empresa y los municipios, impulsando acciones coordinadas que mejoren la calidad de vida de los vecinos”, añadió.

Al encuentro asistieron Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Juan Ustarroz (Mercedes), Juan Fabiani (Almirante Brown), Lucas Ghi (Morón), Eva Mieri (Quilmes), Ariel Sujarchuk (Escobar), Fernando Moreira (San Martín), Marisa Fassi (Cañuelas), Jaime Méndez (San Miguel) y Damián Selci (Hurlingham).

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