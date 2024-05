Tras la consagración de Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero, los equipos se preparan para una nueva la Liga Profesional que contará con un formato de 27 fechas, todos contra todos.

El torneo iniciará este viernes con tres partidos: Sarmiento de Junín vs Instituto (19.00), Argentinos Juniors vs Rosario Central, y Newell’s vs Platense (ambos a las 21.15).

Vale destacar que el torneo tendrá un intervalo entre el 20 de junio y el 14 de julio por la Copa América que se jugará en Estados Unidos. Además, el campeonato concluirá el 15 de diciembre.

En cuanto al desarrollo, quien más puntos coseche se quedará con la copa, y los descensos seguirán como hasta ahora: Uno por promedio y otro por Tabla Anual (el último sumadas las dos competencias: Liga Profesional y Copa de la Liga).

A su vez, los que clasifican de forma directa a la Copa Libertadores 2025 son el campeón Copa de la Liga (Estudiantes), el ganador de la Liga que arranca este viernes y el campeón de la Copa Argentina que está en desarrollo. Asimismo, por la Tabla Anual (se suman los puntos entre la Copa de Liga y Liga Profesional) irán los tres primeros, sin contar a los campeones de los torneos. Para la Sudamericana, en tanto, se asegurarán un lugar los que terminen entre el quinto y el décimo puesto de la Anual (seis clubes).}