A seis años del brutal crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, su madre Graciela Sosa publicó un emotivo mensaje en redes sociales, y volvió a reclamar que quede firme la condena a los ocho responsables del asesinato.

“Que todos seamos la voz de Fernando pidiendo justicia”, fue la frase que utilizó Graciela, para recordar a su hijo en un nuevo aniversario de su muerte. En ese marco, expresó su deseo de que “pronto quede firme la condena por Fernando”.

La mujer acompañó el texto con una serie de fotos inéditas de su hijo, y agregó: "Descansa en paz, hijo mío. Prohibido olvidar a Fer".

Redes de Graciela Sosa

Además, informó que este domingo a las 19.30 se realizará una misa en memoria de Fernando en la Parroquia Santísimo Redentor, en la Ciudad de Buenos Aires. “Honramos tu memoria y mantenemos vivo tu recuerdo por siempre”, concluyó.

Cabe recordar que en marzo de 2025, la Corte Suprema rechazó la apelación presentada por siete de los condenados para recusar a los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron “inadmisible” el recurso extraordinario de los culpables, lo que ratificó la intervención de los camaristas bonaerenses en el proceso.

Es preciso recordar que en febrero de 2023, la Justicia bonaerense condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Comelli, considerados coautores del homicidio. Por su parte, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años de prisión por su participación en el ataque.

Desde entonces, todos continúan cumpliendo su condena tras las rejas en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires.