Un caso judicial conmovió al partido bonaerense de Pilar, en el norte de la Provincia de Buenos Aires, luego de que un hombre fuera detenido acusado de abuso sexual contra su propia hija durante un período de casi 30 años. Se informó que, producto de los hechos, se registraron dos nacimientos de hijos en común.

La detención del hombre, de 59 años, se concretó en un operativo en la ciudad de San José, en la Provincia de Entre Ríos. Sobre el sujeto pesaba un pedido de captura nacional, y el arresto fue concretado a través de un operativo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional con personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los hechos en una vivienda de Pilar y la intervención judicial

Tal como informaron fuentes oficiales al medio local El Diario de Pilar, los hechos se habrían iniciado cuando la víctima tenía seis años de edad y tuvieron lugar en una vivienda de Pilar, donde la damnificada convivía con su padre, su madre y sus hermanos. Se detalló que el hecho de haber tenido dos hijos con su progenitor no trascendió públicamente debido al silencio de la familia.

Foto: El Diario de Pilar

Luego de iniciar una relación sentimental y de relatarle lo ocurrido a su pareja, la mujer de 35 años realizó la denuncia correspondiente ante la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

La Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género del distrito de Pilar, a cargo de la Dra. Marcela Semeria, encomendó a los efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA la detención del acusado. Tras un análisis de la información judicial, se estableció que se encontraría en la ciudad entrerriana de San José.

Con la anuencia del Juzgado de Garantías del Departamento Colón de Entre Ríos a cargo del Dr. Jesús David Alexis Penayo, se desarrollaron tareas que permitieron la detención del hombre en la vía pública, sobre la calle 17 de agosto al 2800.

El aprehendido quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del Dr. Nicolás Ceballos (Secretaría del Dr. Damián Billalba) por el delito de “Abuso Sexual agravado”.