El intendente de Juntos por el Cambio, Franco Flexas, propuso un método de definición distinto al legislativo para la aprobación (o no) de la interrupción voluntaria del embarazo. En el Congreso Nacional el sector "verde" le sacó ventaja al "celeste".

“Otra vez la discusión en el congreso. Salga como salga el resultado no termina acá”, expresó Flexas.

El mandatario afirmó que “no voy a dar mi opinión particular, personal, porque no creo que corresponda, no creo que la gente me haya votado por mi posición individual”.

"¿La única manera de solucionarlo? Que el pueblo vote por sí o por no. ¿El método? Consulta Popular (puede ser en las PASO 2021).Los partidos y alianzas no son representativos en este tema”, detalló Flexas en relación a su propuesta.