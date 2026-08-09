General Viamonte
Ordenar por:
A 74 años de la muerte de Evita: Actos y eventos homenaje a la "abanderada de los humildes" en Provincia
"Votaron motosierra pero exigen todo al intendente": el reproche de Flexas a los votantes de Milei en General Viamonte
Conductor dio positivo en un control de alcoholemia y el resultado superó el límite máximo que puede medir el aparato
Los Toldos: cerró la boletería de Flecha Bus y crece la preocupación por el aislamiento de la ciudad
El periodista de Los Toldos, Walter Ogando, fue distinguido en un certamen internacional por su trayectoria en medios
"Día a día mirando el Presupuesto": Intendente del interior bonaerense analizó la delicada situación de su municipio
"Estamos recibiendo recursos similares a junio-julio del 2025": Intendente radical alertó sobre la caída en ingresos
Intendente radical cruzó a LLA por las tasas municipales: "Son dirigentes de Capital que no saben qué es un municipio"
Provincia prorrogó la emergencia agropecuaria en 5 distritos: Además, eximen del Inmobiliario Rural a Bahía Blanca
Indignación en Los Toldos: apareció un carpincho encadenado en la vereda y los vecinos denuncian maltrato animal
El intendente de Viamonte marcó distancia del PRO, la LLA y el PJ: "La UCR no depende de ellos para ganar la Provincia"
Alerta amarilla por frío en municipios del centro noroeste bonaerense: se esperan temperaturas cercanas a 0°C
Preocupación en la Cuarta Sección porque las lluvias agravaron el deterioro de las rutas: "Los pozos ya son cráteres"
Intendentes radicales de la Cuarta Sección se suman a la tercera vía peronista: "Queremos ampliar el armado" dijo Britos
"Conducí con extrema precaución": el municipio de General Viamonte advierte por el "muy mal estado de la Ruta 65"
Página 1 de 15