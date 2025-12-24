“Feliz Navidad en Libertad. ¡Viva la Libertad, carajo!”. El presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales el mensaje acompañado por un video de 86 segundos en el que lanzó una advertencia para lo que vendrá: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

El mensaje difundido este miércoles 24 de diciembre fue para celebrar Nochebuena y Navidad e hizo un repaso de la gestión.

FELIZ NAVIDAD EN LIBERTAD

VLLC! pic.twitter.com/BQWmmuKTHA — Javier Milei (@JMilei) December 24, 2025

“Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, expresó.

También destaca en diferentes pasajes de discursos que puso “la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza”, la eliminación del cepo cambiario de la economía "para siempre” y la firma del acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos.

Asimismo, en la mencionada selección de discursos, se destacó la celebración del mandatario de la reducción a cero de protestas sociales y remarcó la pelea contra el narcotráfico del Ministerio de Seguridad. “Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, sentenció.

En otro pasaje, elogió la creación e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones de medio término y afirmó: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”.

“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de la Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, se lo escucha plantear tras el triunfo de La Libertad Avanza el 26 de octubre, y aclaró: “Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.

Por último, el jefe de Estado expresó sus deseos para estas fiestas con su habitual slogan “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”. Luego de un corte de cámara, el video concluyó con una promesa: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.