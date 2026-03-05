La empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que los períodos cuyos vencimientos tienen fecha en los meses de abril y mayo, serán los últimos en los que se enviará la factura en formato papel a los domicilios del área de concesión que la reciben.

A partir del próximo ciclo de facturación, con vencimientos en el mes de junio en adelante, ABSA dejará de hacerlo en virtud de lo establecido por la Ley 15.557, por lo que se requiere que las personas usuarias constituyan y mantengan actualizado un domicilio electrónico, donde se remitirán las facturas digitales del servicio.

En ese sentido, las personas usuarias de las 95 localidades de la provincia de Buenos Aires que integran el área de concesión que aún no lo hayan hecho deberán comunicar su dirección de correo electrónico al Centro de Atención Telefónica de la empresa: 0810-999-2272, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. O bien, acercándose a los Centros de Atención Personalizada de ABSA.

Asimismo, también pueden abonarse los servicios a través de los medios de pago habilitados sólo consignando la Unidad de Facturación correspondiente.

