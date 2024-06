Mariana Larrea, una joven oriunda de Pila, uno de los distritos bonaerense menos poblados con apenas poco más de 4 mil habitantes, denunció haber sido víctima de un terrible ataque el pasado viernes 21 de junio. En una conversación con el medio zonal Urgente Ayacucho, la chica compartió los detalles escalofriantes del caso.

Según Mariana, ella se encontraba con un amigo tomando mates cerca de su casa la noche del 20 de junio. Después de despedirse y dirigirse hacia la plaza, fue sorprendida por dos personas que la agarraron por detrás, le pusieron una bolsa en la cabeza y la golpearon en el estómago para evitar que gritara. La arrastraron a una zona oscura sin cámaras, la amenazaron con un cuchillo y la agredieron brutalmente durante horas.

“Me llevaron a la rastra una cuadra más, hasta llegar a Circunvalación, donde me tiraron a una zanja y comenzaron a torturarme. Me cortaron el abdomen y las piernas con un cuchillo y vidrios, y luego me violaron en reiteradas ocasiones con un tubo”, precisó la víctima, quien detalló que el ataque continuó hasta horas de la madrugada.

Mariana fue encontrada por un grupo de jóvenes en una zanja y llamaron al 911. Sin embargo, se sintió decepcionada porque la policía no actuó de manera adecuada. En el hospital, le realizaron un examen médico precario y no documentaron sus heridas. “En la guardia me sacaron el tubo que tenía en la vagina y solo hicieron el examen vaginal y anal, sin tomar fotos de mis heridas en el cuerpo”, advirtió la joven.

La denunciante es parte de un grupo en Instagram llamado "Podemos Hablar," que busca dar voz a las víctimas de abuso y acoso en la comunidad. Es por eso que la joven sospecha que los agresores podrían haber actuado en represalia por su activismo.

“Todo esto sucedió un día después de que anunciáramos en la página que comenzaríamos los testimonios de las víctimas sobre autoridades. Además las personas que me hicieron esto sabían que no había cámaras en el lugar que me violaron”, compartió.

Por estas horas, la comunidad de Pila se está movilizando en apoyo a Mariana y planea una marcha para exigir justicia. “Esta semana se hará una movilización para exigir justicia y espero que se encuentren a los abusadores”, concluyó la denunciante.