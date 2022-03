En diciembre pasado Sebastián Simón fue atropellado por el ex funcionario municipal Luciano Jaureguiber y murió. Su familia pide “justicia” en las puertas del municipio de Miguel Lunghi con un acampe.

“A mí me quitaron un hijo. Por mi hijo doy la vida. A mi hijo ya se la quitaron y esto no va a quedar así. Me gritan ‘vago’, ‘negro sinvergüenza’. No me importa. Nosotros somos gente de trabajo, jamás molestamos a nadie. Queremos una justicia que sea justicia para nosotros”, expresó el padre, Marelino Simon a ABCHoy Radio.

En referencia a su reclamo Marcelino dijo que “nos dijeron que hay que seguir los pasos de la justicia, que eso está en Casación y que se puede llegar a resolver mañana o pasado, o dentro de seis meses, que es límite que tienen. Lo único que pedimos es que lo detengan, porque cualquier persona normal, común, hubiese ido primero adentro y después hubiese apelado o lo que sea”.

Este miércoles el jefe de policía, Comisario Iriart, les pidió que abrieran un corredor para permitir el ingreso al palacio municipal. . “Le dijimos que no. Si Teruggi piensa que estamos usurpando, que esto es una provocación, bueno, ahora es una provocación. Provocación es lo que nos hacen ellos a nosotros. No nos vamos a ir de acá hasta que Jaureguiber no esté preso. Me van a tener que matar para sacarme a mí de acá”, enfatizó.

Sobre la reunión mantenida la semana pasada con el Fiscal General Marcelo Sobrino señaló: “No sirvió para nada, no nos dejaron hablar, no dejaron que ingresara Griselda (Altamirano), que es la que puede hablar con ellos, les habla con los términos jurídicos y les discute. Nosotros esos términos no los sabemos. Nos atoraron de palabras y pudimos preguntar dos o tres cosas que ni nos respondieron”.