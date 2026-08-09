Tandil
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Fue beneficiaria de un plan social y ahora como concejal de LLA en Tandil votó contra un reclamo por recortes a Nación
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La caída de los ingresos en municipios, tema de debate y preocupación para el Foro de intendentes radicales en Tandil
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Katopodis: “Más actores de la sociedad tienen que ser protagonistas de las decisiones que hay que tomar en la Argentina”
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