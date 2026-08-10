"Mi desafío es llevar ‘Proyectar’ a toda la Provincia. No queremos contar lo que hicimos en Junín solamente para mostrar una experiencia exitosa. Queremos utilizar esa experiencia para demostrar que existe una herramienta concreta que puede adaptarse y replicarse en otros municipios”, dijo el ex Intendente de esa localidad y actual legislador por el PRO, Pablo Petrecca.

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En ese marco, planteó que Junín puede convertirse en un ejemplo para una nueva política provincial de acceso a la tierra , basada no solamente en destinar recursos públicos, sino en generar valor mediante la planificación y hacer que una parte de ese valor vuelva a la comunidad. El modelo permite transformar grandes macizos de tierra sin subdividir y sin servicios en nuevos lotes urbanos mediante la articulación entre el Municipio y propietarios privados.

“Durante años discutimos cómo acercar a las familias al sueño de la casa propia. Nosotros empezamos por algo elemental: antes de la casa está la tierra. Si somos capaces de generar más suelo urbano, con servicios, planificación y precios posibles, estamos dando el primer paso para que miles de bonaerenses puedan construir su hogar”, dijo el Senador.

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Finalmente, Petrecca sostuvo que los 1.000 lotes alcanzados en Junín deben ser considerados un punto de partida: “Junín demostró que se puede. Transformamos grandes extensiones de tierra en barrios y oportunidades concretas. Ahora quiero llevar ese aprendizaje a toda la provincia. Porque si pudimos generar 1.000 oportunidades en nuestra ciudad, imaginemos lo que podemos hacer si este modelo empieza a multiplicarse en los 135 municipios bonaerenses”.

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