Un accidente en la Avenida General Paz, a la altura del cruce con Panamericana, marcó una mañana complicada de Navidad en uno de los corredores más transitados del Área Metropolitana de Buenos Aires. Un auto volcó por causas que aún se investigan y sus ocupantes quedaron atrapados, por lo que debieron ser rescatados por los equipos de emergencia.

El siniestro ocurrió en un punto estratégico que conecta a la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano bonaerense, por donde circulan a diario miles de vehículos que ingresan o salen de la Provincia. Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad ni el estado de salud de las personas involucradas.

Choque y vuelco en la General Paz, en el acceso a la Panamericana pic.twitter.com/Mamp1bAQYL — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 25, 2025

Según datos difundidos este jueves, ya se registraron al menos 14 accidentes durante la Nochebuena y la mañana de Navidad en el AMBA, con varios de ellos concentrados en accesos y avenidas de alto flujo vehicular.

En diálogo con TN, el licenciado en Accidentología Federico González explicó que diciembre suele ser el mes con mayor cantidad de siniestros viales, y advirtió que la franja horaria más crítica se da entre las 6 y las 8 de la mañana, especialmente entre jóvenes de 15 a 35 años.

