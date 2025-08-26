Un grave despiste en la Autopista Pilar-Pergamino dejó esta mañana a cuatro personas heridas, todas oriundas de San Pedro, según informó Tiempo Pergamino. El vehículo utilitario circulaba hacia nuestra ciudad cuando perdió el control en el kilómetro 206 y terminó fuera de la traza principal, provocando daños significativos.

Ads

El Same acudió de inmediato al lugar, brindó asistencia médica y trasladó a los ocupantes al Hospital Interzonal San José de Pergamino, donde permanecen bajo observación.

El hecho generó preocupación entre los automovilistas que transitaban la autopista, mientras que el Destacamento Vial Pergamino intervino para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, con el fin de determinar las causas del accidente.

Ads

Ads