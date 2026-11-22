Un choque múltiple entre cuatro vehículos ocurrido durante la madrugada de este domingo sobre la autopista Panamericana dejó al menos cuatro personas heridas y provocó un corte total de circulación durante aproximadamente cuatro horas. El siniestro se registró a la altura de Boulogne, en el partido de San Isidro, y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

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El accidente ocurrió cerca de las 4, en el kilómetro 22,5 de la autopista, mano hacia la provincia de Buenos Aires. Una Peugeot Partner terminó volcada sobre la colectora y otros vehículos quedaron detenidos sobre la traza principal.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Central de San Isidro. Hasta el momento, no se informaron víctimas fatales ni detalles sobre la gravedad de las lesiones.

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Choque múltiple panamericana mano al norte. 4 vehículos. Corte total y desvío a colectora altura Cap. San Martín @lapanaweb @todonoticias @ernestoarriaga @solotransito https://t.co/MLRll0NdvI — David (@David_LL7) November 22, 2026

De acuerdo con las primeras informaciones, un Volkswagen Tera habría iniciado la secuencia al impactar contra una Peugeot Partner. Ambos vehículos terminaron involucrados en el siniestro, mientras la camioneta quedó volcada sobre la colectora.

La situación provocó que otros automovilistas redujeran la velocidad para esquivar los vehículos accidentados. En ese momento, un Ford Focus que frenaba fue embestido desde atrás por un Toyota Corolla.

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Tras el impacto, el Focus realizó varios trompos y terminó detenido junto al Volkswagen Tera. En total, fueron cuatro los vehículos involucrados, uno de ellos utilizado para prestar servicios de transporte mediante una aplicación.

Los conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia y todos dieron resultado negativo.

Corte total y demoras en la autopista

El operativo de emergencia obligó a interrumpir completamente la circulación en ese tramo de la Panamericana, en sentido hacia provincia, durante alrededor de cuatro horas.

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El corte se extendió por más de tres kilómetros y generó demoras para los automovilistas. Los vehículos fueron desviados hacia la colectora mientras trabajaban efectivos policiales, personal de tránsito y equipos de asistencia.

Los rodados involucrados sufrieron importantes daños materiales y quedaron a la espera de ser retirados por grúas. La Policía Bonaerense realizó las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el choque múltiple.