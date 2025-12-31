Un accidente se registró este martes por la mañana sobre la Ruta 188, en el norte de la provincia de Buenos Aires, cuando un vecino de General Pinto se despistó y volcó con su vehículo a pocos kilómetros de la ciudad.

Según informó el medio regional Distrito Interior, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 244 de la traza, en el tramo que conecta Florentino Ameghino, General Pinto y Lincoln. El conductor, un hombre de 41 años y único ocupante del auto, perdió el control por motivos que aún no fueron precisados y terminó volcando sobre la banquina.

Foto: Distrito Interior

A pesar de la violencia del impacto, el automovilista no sufrió lesiones. De todos modos, fue asistido de manera preventiva en el lugar por personal del SAME, que constató que no presentaba heridas de gravedad.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía Vial de General Pinto, Bomberos Voluntarios y personal de salud de la ciudad, quienes aseguraron la zona y realizaron las tareas correspondientes para evitar riesgos sobre la calzada.

